Guns N' Roses volta aos palcos com mensagem pró-vacina no telão O público não foi revelado, mas, segundo a publicação, milhares lotaram todos os espaços do estádio, que tem capacidade para 15 mil pessoas

Os Guns N' Roses fizeram no sábado (31) seu primeiro show desde o início da pandemia. A banda se apresentou no Hersheypark Stadium em Hershey, no estado americano da Pensilvânia, em um evento que serviu como teste para o retorno de atividades culturais na região. A pandemia da Covid-19, por sinal, foi tema de um dos destaques do show que marcava o retorno de Axl...