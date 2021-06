Magazine Grupo Tambores do Tocantins tem aula-show online neste domingo Iniciativa quer compartilhar os conhecimentos sobre os ritmos e instrumentos do Estado

Está marcado para este domingo, 13, uma aula-show do Tambores do Tocantins em formato online e gratuita. A live será ministrada pelo maestro Márcio Bello vai ao ar às 10 horas no YouTube do Grupo. A atividade terá duração de aproximadamente 45 minutos. O objetivo é ir além do entretenimento e compartilhar com o público os conhecimentos sobre ritmos e inst...