Magazine Grupo de pagode grava primeiro DVD ao vivo neste domingo, em Palmas Álbum do Projeto 1+1 terá quatro músicas inéditas regravações e versões de outros estilos

O Projeto 1+1, que tem como integrantes Gabriel Lima (pandeiro), Zh (cavaco e voz), Erlon (voz e percussão) e Diego (tantan), grava o primeiro DVD ao vivo, neste domingo, 18, em Palmas. O evento será no Cafe de La Musique, a partir das 16h, com apresentação e estrutura à beira do lago e um palco 360°. O Projeto 1+1 teve início em 2018, formado pela união ...