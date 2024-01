Redação Jornal do Tocantins

O grupo de teatro Artpalco, de Araguaína, faturou seis prêmios no 16º Festival Nacional de Governador Valadares em Minas Gerais, realizado de 18 a 21 de janeiro na cidade mineira. A caravana tocantinense levou o espetáculo “Um Minuto para Dizer que Te Amo”. A informação foi divulgada pela assessoria nesta sexta-feira, 26.

O grupo levou uma equipe composta pelos atores Luiz Navarro e Fell Silva, os músicos e Diretores Musicais Nice Albano e Zé Caetano e João Albano na iluminação.

Conforme divulgado, o grupo foi vencedor nas categorias Melhor Espetáculo, Melhor Cenário, Melhor Caracterização, Melhor Ator para Luiz Navarro, Melhor Ator Coadjuvante para Fell Silva, Melhor Trilha sonora para Nice Albano e Zé Caetano, e a indicação para Melhor Direção para Jailson Vidigal.

"O espetáculo conta uma história através de um universo lúdico criado pelo filho, onde um quintal é o cenário e uma carroça de madeira é o veículo para transportar seu velho pai, que possui a doença do Alzheimer. Através de suas memórias, o filho faz o pai revisitar e reviver histórias ou simplesmente inventar causos, numa relação de profunda entrega. No decorrer da narrativa, os personagens mergulham em uma aventura lúdica em busca das melhores lembranças e se deparam com conflitos e a certeza de que só o amor transforma a adversidade da doença", ressaltou a assessoria.

Festival

A programação do festival contou com encenação de 20 espetáculos, entre adultos e infantis, em oito locais diferentes, por grupos de teatro de nove Estados do país: Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e Tocantins.

A participação do Grupo Artpalco no Festival contou com apoio da Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, e também dos vereadores Marcos Duarte e Wilson Carvalho.