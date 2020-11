Magazine Grammy tem Beyoncé, Dua Lipa e Taylor Swift entre os principais indicados Beyoncé lidera as indicações, concorrendo em três dos quatro prêmios mais prestigiados, com nove no total

O Grammy divulgou a lista de artistas, discos e músicas indicados à premiação que acontece em 2021. Beyoncé lidera as indicações, concorrendo em três dos quatro prêmios mais prestigiados, com nove no total. Logo depois da cantora vêm Taylor Swift, Dua Lipa e o rapper Roddy Ricch, com seis indicações cada um. Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes, surpre...