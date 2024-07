Magazine Grávida de seis meses, Iza diz que foi traída e se separa Iza não chegou a confrontar o parceiro sobre a traição. Yuri foi informado de que seu relacionamento acabou ao mesmo tempo que 18,4 milhões de seguidores

A cantora Iza, grávida de seis meses, anunciou em suas redes sociais que está separada do jogador Yuri Lima. "Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que ficava antes de ficar comigo. E vocês vão conhecer ela porque ela quer muito ser conhecida", avisou a cantora. Leia Também: - ‘A Flor do Buriti’: filme com atores indígenas ...