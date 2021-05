Magazine Google homenageia Ruth de Souza no centenário da atriz Souza foi a primeira atriz negra a encenar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, no espetáculo "O Imperador Jones"

Nesta quarta (12), dia em que faria cem anos, Ruth de Souza é homenageada pelo Google. O "doodle" do site de buscas apresenta um desenho da atriz. Souza foi a primeira atriz negra a encenar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, no espetáculo "O Imperador Jones" ("The Imperator Jones"), do dramaturgo americano Eugene O'Neill (1888-1953). Além dos palcos,...