Gloria Pires e Maísa farão papel de mãe e filha em novo filme

As atrizes Gloria Pires, 58, e Maisa Silva, 19, serão mãe e filha em um filme programado para estrear nos cinemas em 2022 de nome "Desapega". A revelação foi feita de uma forma divertida por Gloria nas redes sociais. Em uma chamada de vídeo, ela encarnou a personagem no filme, Rita, e conversou com Duda, papel que será de Maisa. "Será que vocês estão prontos par...