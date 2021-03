Magazine Gloria Maria desmente boatos sobre saída da Globo: 'Não vou me aposentar nunca' Segundo comunicado divulgado pela emissora, os profissionais desses grupos já estavam em home office desde o início da pandemia

Glória Maria, 71, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, desmentiu os boatos de que ela iria sair da Globo por se aposentar. "Eu não estou aposentada, não vou me aposentar nunca. Não vou sair do Globo Repórter", afirmou. A jornalista falou sobre o assunto no podcast Escuta, Maria Clara, da Marie Claire. "Até me aposentaram também. Recentemente, disser...