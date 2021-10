A jornalista Glória Maria, 72, compartilhou em seu Instagram um registro do reencontro com os atores Tony Ramos, Renata Sorrah, Nivea Maria e Marcos Caruso para uma gravação da mensagem de fim de ano.

"Difícil descrever a felicidade de reencontrar depois de mais de dois anos amigos tão queridos! Dia de matar a saudade, se emocionar e celebrar a vida! Gravando a mensagem de fim ano! Um novo tempo chegando!", celebrou a jornalista nas redes.

Nos comentários, internautas comemoraram o encontro e elogiaram as celebridades. "Sou fã de cada um. Gosto do trabalho em equipe de vocês", escreveu um. "Que assim seja! Tempo de renovação e mais leveza no coração", desejou um segundo. "Que maravilha", disse ainda outra.

Em maio Glória Maria foi recebida com flores na Globo. Após tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e cumprir o prazo de imunização, a jornalista voltou a gravar presencialmente a apresentação do Globo Repórter e comemorou nesta terça-feira (25).

"A sensação é de renascimento", afirmou. "Eu nunca fiquei tanto tempo longe da Globo. Mesmo durante os dois anos sabáticos eu visitava a redação de vez em quando, encontrava as pessoas. Agora não. Com o afastamento pela licença-médica e o isolamento necessário por conta da pandemia, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da redação como aconteceu agora."

Ela disse que o retorno a deixou nervosa como se fosse uma estreante. "A sensação hoje foi parecida com a que senti no meu primeiro dia, há quase 40 anos, quando cheguei à Globo pela primeira vez", comparou. "Tem muita gente trabalhando de casa por causa da pandemia, então eu não sabia o que nem quem eu ia encontrar aqui."