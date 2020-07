Magazine Globo vai reprisar 'A Força do Querer' no horário das 21h e 'Amor de Mãe' volta em 2021 Em virtude a pandemia do novo coronavírus, emirssora afirma estar acompanhando a evolução das questões sanitárias "para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática"

Após confirmar que ainda não tem previsão de quando retomará as produções de novelas e outros programas de estúdio, a Globo anunciou nesta sexta-feira (17) que a próxima novela a ser reprisada no horário nobre será "A Força do Querer". Exibida originalmente em 2017, a trama de Gloria Perez vai substituir a atual novela das 21h, "Fina Estampa". Segundo a assessoria da emi...