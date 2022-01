A Globo anunciou nesta quarta-feira (12) que os nomes dos participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) serão revelados ao público na sexta-feira (14). A data foi comunicada por Tadeu Schmidt durante um intervalo comercial da emissora.

"Quer conhecer as novas caras que estarão no BBB 22?", disse o apresentador, que vai substituir Tiago Leifert no comando do programa. Em seguida ele disse que os nomes serão revelados no "Big Day", dia em que isso ocorrerá ao longo de toda a programação.

Segundo a Comunicação da Globo, isso ocorrerá a partir do horário da reexibição da novela "O Cravo e a Rosa", que deve começar por volta das 14h40. Se repetir o esquema dos últimos anos —o que é provável— os nomes serão anunciados pouco a pouco durante os intervalos comerciais.

Esta é a divulgação mais tardia dos perfis dos participantes, pelo menos entre as edições mais recentes. Na internet, os fãs especulavam até esta quarta-feira que o atraso se devia ao fato de que alguns participantes receberam diagnóstico de Covid durante o pré-confinamento —eles já estão isolados em um hotel no Rio.

Mais cedo, a Globo confirmou que três participantes selecionados estavam com a doença. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.

A emissora não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa.

Os três participantes com Covid não serão eliminados do programa. Em vez disso, a emissora diz que eles permanecerão isolados e entrarão no programa depois que tiverem recebido diagnóstico negativo para a Covid. É a primeira vez que isso ocorre no programa.