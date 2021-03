Magazine Globo suspende gravações de novelas com agravamento da pandemia As filmagens deve voltar a ser gravadas no dia 4 de abril, conforme o prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo

As gravações das novelas e séries da Rede Globo foram paralisadas novamente em função do agravamento da pandemia do coronavírus. Em comunicado divulgado à imprensa nesta terça-feira (23), a emissora afirmou que as filmagens deverão ficar suspensas por duas semanas. "Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autori...