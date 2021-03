Magazine Globo de Ouro premia 'Nomadland', The Crown e Chadwick Boseman A Netflix deixou emissoras como a HBO e estúdios de cinema tradicionais para trás com dez vitórias - a maioria com The Crown

Hollywood deu início à temporada pandêmica de premiações neste domingo, com a entrega do Globo de Ouro, que celebra os melhores da televisão e do cinema. A primeira parte da noite foi marcada por política, com a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, a HFPA, fazendo um mea-culpa por não ter negros entre seus membros. Já no fim dela, a Netflix, que acumul...