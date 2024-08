Magazine Globo cancela especial sobre Marília Mendonça por briga de sertanejas com a família Atração seria comandada por Pedro Bial em novembro, mas possível presença de Maiara e Maraísa incomodou a mãe e o irmão da cantora

A Globo cancelou a produção de uma edição do Som Brasil em homenagem à cantora Marília Mendonça (1997-2019), que iria ao ar em novembro. Um novo nome para o especial ainda está em avaliação para a substituição. Leia também: - Famosos, pintura em tela e 'égua campeã': veja detalhes do casamento de R$ 4 milhões no Tocantins - Agradeço as mensagens de carinho e força, diz Preta Gil no primeiro dia de quimioterapia O can...