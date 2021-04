Magazine Globo anuncia documentário sobre Karol Conká com estreia em abril Após ser eliminada do BBB 21, a rapper se disse completamente arrependida por ter mostrado o que chama de seu "pior lado"

Karol Conká, 34, entrou para a história do BBB com um recorde nada agradável: foi eliminada com 99,17% dos votos do público, uma rejeição sem precedentes. A Globo anunciou que lançará um documentário com o objetivo de contar a trajetória da cantora, que entrou no reality como uma das favoritas e saiu com sua carreira prejudicada por atitudes que teve durante o tempo q...