Magazine Globo antecipa saída de Faustão e anuncia Tiago Leifert nas tardes de domingo Faustão anunciou sua saída da Globo, após 32 anos, em janeiro

A Globo anunciou na tarde desta quinta-feira (17) a antecipação da saída do apresentador Fausto Silva, 71, de seu programa, Domingão do Faustão. Sua permanência estava prevista até o final deste ano, antes de ele se transferir para a Band. Em comunicado, a emissora afirmou que as partes decidiram juntas pelo distrato antecipado “por razões estratégicas e internas”. Com is...