O último eliminado do BBB 21, Gil do Vigor, esteve no programa Plantão BBB nesta segunda-feira (3). Juntos ele e a apresentadora Ana Clara dançaram o "Tchaki Tchaki", ritmo que marcou a passagem do economista pelo reality show.

Fábio Porchat também marcou presença no programa, por chamada de vídeo. Em ritmo leve e descontraído, ao Porchat tirar a camiseta, Gil não se conteve e disse: "Ai eu pegava ele!". O programa ainda fez uma edição em um vídeo onde Arthur carregava Carla Diaz, colocando o rosto de Gil no lugar da atriz.

O economista contou que utilizava seu sapato engraxado porque sua mãe que tinha comprado para ele. Ao ver o selinho entre Juliette e Fiuk, o doutorando disse: "eu tô indignado" e brincou com o fato do cantor e da maquiadora terem ficado após sua saída.

"Deixei o espírito da cachorrada para o povo", diz ele que afirma que está disponível para beijar outras bocas fora da casa mais vigiada do Brasil. O programa ainda classificou várias duplas da edição do reality, e intitulou Gil e Sarah como "Se Lascou e Tá Lascado".

Gil esteve no programa Mais Você também na manhã desta terça-feira. Em conversa com Ana Maria Braga ele relembrou os melhores momentos da 21ª edição do reality e afirmou que para o futuro irá fazer seu PhD na Universidade da Califórnia.</p>