Magazine Gil do Vigor realiza sonho de conhecer a neve: 'Incrível' Ex-BBB viajou para o Utah, nos Estados Unidos, para esquiar

O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, disse que está realizando o sonho de conhecer a neve. Nesta quinta (25), Gil compartilhou uma série de fotos e vídeos no stories do Instagram em uma estação de esqui em Utah . "Que sonho conhecer a neve! Tantos sonhos sendo realizados! Que incrível! Às vezes eu paro e me belisco para v...