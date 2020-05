Magazine Gestão Estadual homenageia Palmas com ‘live’ de Braguinha Barroso, Nacha Moretto e Genésio Tocantins Apresentação acontece no Memorial Coluna Prestes e será transmitida a partir das 18 horas

Em comemoração aos 31 anos da Capital, o Governo do Tocantins organiza uma live música nesta quarta-feira, 20, a partir das 18 horas, com três músicos tocantinenses, Braguinha Barroso, Nacha Moretto e Genésio Tocantins. O show será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Estado, Instagran e Youtube, além da rádio 96 FM Unitins, diretamente do auditório do Memorial C...