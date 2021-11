Magazine Geraldo Luís passa por cateterismo após dor no peito e mal-estar: 'Susto' O exame invasivo que averigua os vasos sanguíneos e o interior do coração foi feito no dia anterior ao relato, após o jornalista e apresentador ter picos de pressão alta e descontrole do diabetes

Geraldo Luís, 50, contou neste sábado (20) que passou por um cateterismo cardíaco. O exame invasivo que averigua os vasos sanguíneos e o interior do coração foi feito no dia anterior ao relato, após o jornalista e apresentador ter picos de pressão alta e descontrole do diabetes. "Agora está tudo bem! Ontem passei por um susto, pois tive uma dor pequena no peito ...