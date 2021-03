Magazine Gene Simmons, do Kiss, compra mansão por R$ 32 milhões em Malibu O casarão que possui mais de 340 metros quadrados possui uma vista privilegiada para o mar

O cantor e baixista do Kiss Gene Simmons, 71, comprou uma mansão em Malibu, na Califórnia, avaliada em R$ 32 milhões. O negócio foi fechado no último dia 15 de março. De acordo com o Daily Mail, o casarão tem vista para o Oceano Pacífico e foi construído no ano de 1975. Ao todo, o músico e sua família poderão aproveitar os cômodos divididos em mais de 340 me...