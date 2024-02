Redação Jornal do Tocantins

O cantor e compositor Genésio Tocantins, de 65 anos, recebeu alta do Hospital Geral de Palmas (HGP) após ser internado na sala vermelha devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi confirmada por sua esposa, Katienne Brito, de 36 anos, ao JTo nesta quarta-feira, 7.

Genésio deu entrada no HGP na manhã do dia 26 de janeiro e foi liberado na noite de segunda-feira, 7.

Segundo Katienne Brito, o cantor continuará seu tratamento médico em casa. "Genésio recebeu alta e está em casa, seguindo com os cuidados terapêuticos”. Ela ressaltou ainda que ele ainda enfrenta dificuldades na fala e continuará sob os cuidados de fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

Nas redes sociais, a esposa expressou sua gratidão pelo carinho recebido durante a hospitalização do marido.

"Quero agradecer todas as orações, manifestações de carinho e mensagens para o nosso Genésio Tocantins. É emocionante ver o quanto ele é querido e como se sente tocado por cada mensagem, telefonema e postagem".

Trajetória de Genésio Tocantins

Nascido em Goiatins, no nordeste do estado, no ano de 1958, Genésio Sampaio Filho, mais conhecido como Genésio Tocantins, iniciou sua carreira em festivais regionais, conquistando posteriormente reconhecimento em todo o Brasil.

Seu primeiro álbum, intitulado "Rela Bucho", lançado em 1988, lhe rendeu o II Prêmio Sharp de Música e o Troféu Ano Dorival Caymmi na categoria Revelação da Música Regional Brasileira.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira e diversos lançamentos, Genésio Tocantins contribuiu significativamente para a cena cultural da cidade de Palmas desde sua mudança para lá em 1989. Entre seus parceiros musicais estão Juraíldes da Cruz, Braguinha Barroso, Wanda D’Almeida, Hamilton Carneiro, João Gomes, Beirão, Salgado Maranhão e Telma Tavares.