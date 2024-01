Magazine Genésio Tocantins já reconhece familiares e se alimenta, diz esposa Artista está internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral

Genésio Tocantins continua internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na tarde deste sábado, 27, a esposa do artista Katienne Brito confirmou que o cantor já consegue se alimentar e demonstra reconhecer as pessoas e compreender o que é falado. “Genésio já conseguiu se alimentar com vitamina (e inclusive pediu mais). O que acalma ...