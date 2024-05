Magazine GeekCon Sesc: CineSesc traz a Mostra SciFi com filmes do universo da ficção científica O evento contará com a participação do dublador Guilherme Briggs, que dá voz ao personagem “Spock” do longa Star Trek

Neste mês de maio, o CineSesc dos municípios de Palmas e Araguaína apresenta a Mostra SciFi – Monstros, Invasões, Extinção, Futuro e Espaço. A seleção de filmes fará parte da programação do evento GeekCon Sesc. As sessões acontecem todas às quintas-feiras, às 19h, no CineSesc do Centro de Atividades Sesc Palmas e CineSesc do Centro de Atividades Sesc Araguaína – Anse...