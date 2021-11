Magazine Galvão Bueno narra jogo de videogame a pedido dos netos Quando os netos pedem, a gente narra até videogame! É bom demais ser avô!", escreveu Galvão Bueno no Instagram

Os avós estão sempre dispostos a fazer as vontades dos netos e com o narrador esportivo Galvão Bueno Galvão Bueno, 71, não é diferente. Ele compartilhou neste sábado (13) um vídeo nas redes sociais de um momento fofo com os netos. No vídeo, Galvão aparece cercado pelos netos e narrando uma partida de futebol no videogame a pedido deles. "Vamos lá vovô, narra ai", d...