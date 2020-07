Magazine Gado, ema, naja e vira-lata caramelo: internautas propõem designs para nota de R$ 200 A novidade ficou entre os trending topics do Twitter, alcançando, até as 18h50, mais de 145 mil postagens sobre o assunto

O anúncio do lançamento da cédula de R$ 200 movimentou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (29). A medida foi alvo de críticas de alguns internautas que se mostraram preocupados com a hiperinflação e a desvalorização do real. A novidade ficou entre os trending topics do Twitter, alcançando, até as 18h50, mais de 145 mil postagens sobre ...