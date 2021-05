Magazine Gabriel Diniz ganha EP como homenagem dois anos após sua morte Diniz morreu em 2019 em um acidente aéreo na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato

Para homenagear a memória do cantor Gabriel Diniz será lançado, nesta quinta-feira (27), um EP com sete faixas dos grandes sucessos do intérprete de "Jenifer" (2019) no canal do YouTube do artista. O vocal do projeto será de Luka Bass, antigo produtor musical e amigo do cantor. "A ideia da homenagem surgiu para que o público matasse um pouco da saudade do meu fi...