Magazine Gabigol estreia carreira musical usando nome artístico Lil Gabi A estreia acontecerá com a faixa "Sei Lá" e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta segunda-feira, 30

Um dos melhores jogadores de futebol do Brasil atualmente, Gabriel Barbosa, o Gabigol, 24, anunciou que se lançará na carreira musical como o nome artístico de Lili Gabi. A estreia acontecerá com a faixa "Sei Lá", que compôs ao lado do rapper Choji e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta segunda-feira (30), ao meio-dia e às 13h no YouTube. "Eu já est...