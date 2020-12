Magazine Gabi Martins grava primeiro DVD com participações de Matheus e Kauan e Ferrugem Cantora e ex-BBB irá filmar "Fatos Reais", nome do projeto, nesta quarta-feira (9)

Gabi Martins, 23, está prestes a gravar o primeiro DVD da carreira. A cantora e ex-BBB irá filmar "Fatos Reais", nome do projeto, nesta quarta-feira (9) na capital paulista. Com 12 músicas inéditas, a cantora terá participações inéditas. Entre os convidados que vão dividir o palco com Martins, estão a dupla sertaneja Matheus e Kauan, Jorge, da dupla Jorge e Mate...