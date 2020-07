Magazine Fundação Cultural julga recursos e homologa resultado final de edital cultural Promic Confira relação dos projetos selecionados em três áreas do certame

Encerrado o período para interposição de pedido de reconsideração ao resultado preliminar da Fase de Habilitação do edital Promic-2019, a Fundação Cultural de Palmas (FCP) publicou no Diário Oficial do Município (DOM), de quarta-feira, 29, a homologação dos projetos aprovados e suplentes do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 2019 (Promic 2019), que irá patrocinar ao ...