A Fundação Cultural de Palmas (FCP) publicou no Diário Oficial do Município (DOM), nesta terça-feira, 21, a lista de aprovados e suplentes do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 2019 (Promic 2019), que irá patrocinar ao menos 33 projetos culturais de artistas da Capital com recursos na ordem de R$ 875 mil.

Segundo a publicação, o prazo para interposição de reconsideração, conforme o regulamento do certame, será de dois dias úteis contados do dia subsequente à divulgação deste resultado preliminar.

Confira a lista de aprovados em cada um dos eixos:

Estímulo à produção e inovação cultural

1- Associação Casa da Árvore - Mostra Hiperficção de Literatura e Redes

Sociais

2- Companhia de Pesquisas e Produções Artísticas Cia Cenaberta - Cena Infantil

3- Instituto Arte Educacional Utambor - Palavras de Curumim - Uma viagem pelo Tocantins em texto, Ilustrações e Canções dirigida à infância

4 -Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer do Tocantins - Coral Rosa

5- Malusa Adelides Lopes da Silva - Magdala

6 -José Sebastião Pinheiro de Souza - Amorosamente - Poemas

7 -Associação Contágius – Cia de Dança e Teatro - “Homem de Uma Alma Só”

8- Humberto Carlos Pereira dos Santos Gravação e Prensagem do CD “Rio Mesmo Chorando”

9- Ana Elisa da Costa Mascarenhas Martins - Toca FM Música

10- Nielcem Fernandes - Exposição Fotográfica Palmas Digital

11- Erick Henrique Silva Góes - Garras Afiadas

12- Lauane Silva dos Santos - Livro-reportagem Banca Exposta

13- Josely Lucelia Barros de Aquino Rocha - Montagem de Espetáculo - “Só Maria é daqui” -

14- Solange Alves da Silva - “Entrecruzamento de Ideias” -

15- Veridiana de Cassia Barreto Cesarino - Gravação do primeiro álbum Jujubas

Pesquisa, formação e capacitação

1 - Clube de Artesanato de Taquaruçu- Cataquara - Extrativismo e Artesanato Sustentável

2 - Erick Henrique Silva Góes - Quadro Animado

3 - Esdras Estevão Melo de Campos - Arte Integral

4 - Marcos Ricardo Dutra - Traços e Cores do Cerrado

5 - Ronaldo Coelho Teixeira - Circuito Oficineiro – Oficina de Formatação de

Projetos Culturais

6 - Alexandre Santiago Filho - Circuito Popular de Oficinas Art

7 - Liubliana Silva Moreira Siqueira - Dança Criativa: contextualizar, apreciar e praticar

8 - Thiago Henrique Omena - Te Aitua: A retomada da Essência

Circulação e intercâmbio

1 - Thafnes Fernandes Cunha - Baque Mulher Por Todas

2 - A Barraca Cia de Artes - Literatura e Expressão: A Poesia em Movimento

3 - Irma Cristina Silva Galhardo - Caravana de Lendas do Tocantins Leitura

4 - Esdras Estevão Melo de Campos - Sou do Barro

5 - Daniella Aires Borges - Café com Viola

6 - Mateus Barbosa Pereira - Acesso ao Êxito – Imaginário Mundo

7 - M5 Produção Musical - EIRELI - Te Amo Palmas

8 - Natalina Moretto - Impacto Latino “Com Sabor”

9 - Renata dos Santos Souza Oliveira - Circulação de Espetáculo - Tumbeiros

10 - Humberto Carlos Pereira dos Santos Feira de Cá- Keila Lipe Interpreta Sucessosda Música Popular Tocantinense nas Feiras de Palmas

