Magazine 'Friends': Reunião de elenco é remarcada para março de 2021 Muito esperado pelos fãs, episódio especial foi adiado por causa da pandemia

A reunião do elenco de "Friends", que aconteceria em 2020 e foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, foi remarcada para março de 2021, segundo Matthew Perry, intérprete do personagem Chandler. "A reunião de 'Friends' está sendo reagendada para o começo de março. Parece que vamos ter um ano cheio. E é assim que eu gosto", escreveu o ator no Twitte...