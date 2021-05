Magazine 'Friends' realiza o desejo de todos na pandemia, reunir os amigos Ideia é reunir aqueles seis atores 17 anos depois do final da série e comemorar

Essa talvez seja a uma hora e 45 minutos mais esperada de toda a pandemia. É assim, compridão, o especial "Friends: the Reunion", produzido pela HBO Max com uma intenção bem explícita --fazer o máximo de pessoas possível assinar a nova plataforma de streaming. Também foi no serviço da gigante WarnerMedia que foi ao ar, nos Estados Unidos, a reunião do elenco de "Um...