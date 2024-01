Magazine Fotos falsas de Taylor Swift nua, feitas com inteligência artificial, causam revolta Muitas das imagens que estão circulando em redes como o X, antigo Twitter, trazem a cantora com os seios ou as nádegas expostos, pintada com tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores durante uma partida de futebol americano --o namorado de Taylor, Travis Kelce, é jogador profissional

Taylor Swift está sendo vítima de uma série de imagens pornográficas compartilhadas nas redes sociais, feitas com inteligência artificial, em que a cantora aparece nua ou performando atos sexuais. Falsas, as fotos causaram revolta entre seus fãs. Muitas das imagens que estão circulando em redes como o X, antigo Twitter, trazem a cantora com os seios ...