Por iniciativa da família, fotografias feitas pelo publicitário e ciclista Tulio Sabino Cardoso, falecido no ano passado aos 34 anos, ganharão exposição no Tribunal de Justiça. “Um clique para um instante” contém 30 fotografias, selecionadas com a curadoria da artista plástica Elsa Elvas, e ficará 30 dias em exposição no horário de funcionamento do tribunal, entre 13h e 18 h.

Tulio Cardoso praticava mountain bike na modalidade enduro, XCC e XCM e foi encontrado sem vida em sua residência, na capital. No meio esportivo ele tinha o apelido de "o Bárbaro", por sua técnica e força sobre a bicicleta.

A abertura da exposição será no dia 26 de setembro, das 17 às 19 horas, na data em que ele completaria 35 anos, no espaço voltado para mostras artísticas do Judiciário.

Letícia Sabino, irmã de Túlio, explica a motivação da exposição fotográfica em comunicado sobre o talento do irmão.

“Meu irmão sempre foi um apreciador da natureza, uma das suas maiores paixões era a bike e os diversos lugares que ela o permitia explorar, sendo a serra de Palmas um dos seus refúgios, seu lugar de paz e calmaria. A sensibilidade do olhar dele o permitia ver beleza nas pequenas coisas, aqueles detalhes que passam despercebidos pela maioria de nós”, afirma.

Segundo a irmã, a sensibilidade do irmão deixou os registros que a família decidiu abrir ao público, por iniciativa da mãe, a psicóloga Lilian Sabino.

“Por sorte nossa ele aprendeu a gostar também de fotografia e, despretensiosamente, tirou fotos incríveis do cotidiano dele, da natureza e das belezas dessa cidade que ele tanto amou. Minha mãe sempre falava com ele de expor as fotos, ele ria e falava “bora!”. Lembrando disso, minha mãe decidiu fazer essa exposição, trazendo um pouco dele e do seu olhar, uma forma de homenagear e ao mesmo tempo senti-lo mais pertinho de nós”.