Redação Jornal do Tocantins

Nesta sexta-feira, 15, a partir das 19h, ocorre a abertura da exposição “Morada da Inocência: entre a tristeza e a alegria”, do fotodocumentarista Emerson Silva, na Galeria Sesc de Artes Centro de Atividades Palmas, localizada na quadra 502 norte.

O espaço terá apresentação de 20 retratos em preto e branco de crianças quilombolas e indígenas do estado. Segundo o fotodocumentarista, Emerson Silva, as imagens retratam a infância e a adolescência dessas crianças, em suas alegrias, tristezas, sonhos e desafios.

“As crianças quilombolas e indígenas do Tocantins enfrentam desafios como o racismo, a pobreza e a falta de acesso à educação e à saúde. Essas adversidades podem afetar a sua infância e a sua adolescência”, disse por meio da assessoria.

O fotodocumentarista Emerson Silva afirma que a exposição tem o objetivo de refletir sobre a importância de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. “A infância é um período de pureza e inocência, mas que, em muitos casos, as crianças são obrigadas a abandonar essa fase de suas vidas para assumir responsabilidades da vida adulta.”

Emerson Silva nasceu no estado de São Paulo (SP), mas reside atualmente na Capital, onde atua como repórter fotográfico e documentarista há mais de 20 anos. Trabalhou como assessor de comunicação da Fundação Cultural do Estado de 2000 a 2019, como fotógrafo documental e fotojornalismo.

O artista ganhou prêmios nacionais de fotografia, realizou várias exposições mundiais, com destaque para a participação da exposição “Mulheres que Fazem a Diferença (Women That Make a Difference)”, exposição Fotográfica Coletiva, na ONU, no Palácio das Nações Unidas na Cidade de Genebra, Suíça.