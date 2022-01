Magazine Fortuna de Kim Kardashian cresceu mais de R$ 3 bilhões nos últimos oito meses De acordo com o levantamento, Kim possui hoje um patrimônio estimado em US$ 1,8 bilhão (R$ 9,6 bilhões)

A fortuna da socialite Kim Kardashian, 41, cresceu cerca de US$ 600 milhões, o equivalente a mais de R$ 3 bilhões pela cotação atual só nos últimos oito meses. As informações são da revista Forbes. De acordo com o levantamento, Kim possui hoje um patrimônio estimado em US$ 1,8 bilhão (R$ 9,6 bilhões). Em abril de 2021, a fortuna girava em torno de US$ 1,2 bilhão...