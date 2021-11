Magazine Forrozeiro Aduílio Mendes se apresentará na abertura do 29° Arraiá da Capital Evento online começa nesta quarta-feira, 10, e segue até o próximo domingo, 14, no Espaço Cultural

Apresentando o tema ‘A chama que nunca se apaga. A memória que não se esvai’, e chegando a sua 29º edição, o Arraiá da Capital começa nesta quarta-feira, 10, transmitido ainda de forma virtual ao vivo na grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Quem vai participar da abertura do evento é o forrozeiro Aduílio Mendes, ex-vocalista das bandas Mastruz com Leite e...