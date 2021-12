Magazine Forró é declarado patrimônio cultural brasileiro pelo Iphan Decisão tomada de forma unânime destacou que 'supergênero' contribui para a construção da identidade nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As matrizes tradicionais do forró foram declaradas nesta quinta-feira (9) patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A decisão, que ocorreu em reunião extraordinária do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, foi tomada de forma unânime e classificou o estilo como um "super...