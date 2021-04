Gilberto e Fiuk são os anjos desta semana no Big Brother Brasil 21. Eles venceram, em dupla, a prova disputada no início da tarde deste sábado (3). Cada um ganhou R$ 10 mil e ambos terão direito ao almoço especial com vídeos das respectivas famílias.

Definidos por sorteio, participaram da dinâmica Gil, Fiuk, João, Camilla, Fiuk, Pocah, Arthur, Rodolffo e Caio. A prova era de revezamento e funcionou da seguinte forma: um dos brothers da dupla pegava uma latinha de refrigerante pequena em mãos e, na sequência, tinha que se pendurar em uma lata de refrigerante gigante.

O outro participante da dupla girava um volante para locomover o brother de uma plataforma a outra, passando por cima de uma piscina de espuma. Ao finalizar o percurso, eles trocavam de posição. O objetivo era levar duas latinhas, uma de cada vez, de um lado para o outro.

As disputas aconteceram como semifinais. Na primeira, Fiuk e Gil venceram Rodolffo e Caio. Isso porque, no primeiro trajeto, perto já de chegar na plataforma, Rodolffo caiu, e teve que voltar ao início e refazer o trajeto.

A outra semifinal entre João e Camilla contra Pocah e Arthur foi mais acirrada. Pocah bateu o botão para finalizar a dinâmica segundos antes de Camilla -posteriormente, Tiago Leifert avisou que Camilla, na verdade, chegou a cair dentro da piscina de espuma antes de subir na plataforma.

Antes da final, houve um tempo para Pocah e Arthur descansarem. No período, a cantora chegou a pedir sal para o apresentador, porque disse que sua pressão estava baixa. Leifert indicou que ela deitasse com as pernas para cima. Pocah melhorou e os quatro seguiram para a prova.

Logo no começo da disputa, porém, ela se atrapalhou e deixou a latinha pequena cair de suas mãos, o que atrasou a dupla. Mas Arthur conseguiu compensar e as duas duplas fizeram o primeiro revezamento praticamente ao mesmo tempo.

No momento em que estava pendurado na latinha, porém, Arthur caiu na piscina de espuma e teve de voltar todo o trajeto. Ali, o instrutor de crossfit praticamente desistiu da dinâmica, e Gil e Fiuk terminaram os revezamentos e foram os vencedores.

O diretor Boninho já tinha antecipado no Instagram na sexta (2º) que a prova deste sábado (2) seria inspirada em uma que aconteceu no BBB 11.