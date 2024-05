Magazine Filme tocantinense ganha premiação “Best Picture” em Nova Iorque, nos Estados Unidos Atriz e produtora Ana Di Monteiro se destacou entre todos os inscritos no “New York Movie Awards”, com inscrições de longas, curtas, de todos os gêneros e mais de 20 países

O filme “Prazer, Ana Carolina” da atriz e produtora Ana Di Monteiro recebeu diretamente de Nova Iorque a premiação “Best Picture, Melhor Filme. A premiação aconteceu no último domingo (28), no festival de Nova Iorque. O curta musical tocantinense se destacou entre todos os inscritos, como o principal filme do festival “New York Movie Awards”, entre inscr...