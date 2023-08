O filme recifense “Retratos Fantasmas”, terá uma sessão especial nesta quinta-feira, 31, no Cine Cultura, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, às 19 horas. O longa-metragem contará com análise e comentários de professores e alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) no final da exibição.

A sessão é uma parceria do projeto Cinedebate do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins com o Cine Cultura. Para garantir a gratuidade da entrada, é necessário fazer inscrição no sistema de eventos da UFT, disponível neste link. Os ingressos também podem ser adquiridos na hora da sessão, pelo preço da bilheteria.

O coordenador do projeto, professor Marco Túlio Câmara, comenta a importância de debater o tema com a linguagem audiovisual como foco.

“Nossa intenção é construir espaços de conhecimento junto à comunidade em relação a assuntos que são importantes para a sociedade. Promover o debate da narrativa do filme, considerando os aspectos técnicos, de linguagem cinematográfica com o lado social ao qual se relaciona”, ressalta o professor de jornalismo da UFT.

Sinopse

O filme conta a história do centro de Recife a partir das salas de cinema que movimentaram a capital pernambucana no século XX. O longa, com 90 minutos de duração, levou sete anos para ficar pronto e conta com imagens de arquivo, fotografias e vídeos que narram o desenvolvimento urbano da cidade, com sua estreia no tradicional Festival de Cannes, onde o diretor ganhou o Prêmio do Júri em 2019, com Bacurau.

Cinedebate do Jornalismo

Esta é a sexta edição do Cinedebate do Jornalismo, que faz parte do projeto de extensão da UFT, o coletivo de estudos das diversidades audiovisuais, Outrocampo, em parceria com o CAlangos (Centro Acadêmico do curso de Jornalismo).

Nesta segunda fase, o projeto é coordenado pelo professor Marco Túlio Câmara, com integração dos professores Sérgio Soares, Ingrid Assis e Fábio de Paula ao projeto.

O acesso gratuito à sessão é garantido a partir da inscrição na atividade, na plataforma de eventos no site da UFT. Os participantes interessados receberão certificados.