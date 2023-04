O filme pernambucano “Rio Doce” estreia na capital nesta quinta-feira, 20, em sessão especial no Cine Cultura localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, às 19 horas.

O longa-metragem contará com análise e comentários de professores e alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT) no final da exibição.

A iniciativa é uma parceria do projeto Cinedebate do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins com o Cine Cultura.

Para garantir a gratuidade da entrada, é necessário fazer inscrição no sistema de eventos da UFT, disponível neste link. Os ingressos também podem ser adquiridos na hora da sessão, pelo preço da bilheteria.

Sinopse

Tiago é um jovem trabalhador que descobre a identidade do pai ausente, quando conhece as suas meias irmãs, fato que o leva a questionar a sua própria identidade às vésperas de completar 28 anos.

Morando em Rio Doce, na periferia de Olinda, região metropolitana do Recife, ele luta para encontrar seu lugar no mundo. Nesse processo, ele fortalece laços afetivos, transformando assim sua forma de ser e de ver o mundo.

Cinedebate do Jornalismo

Esta é a quinta edição do Cinedebate do Jornalismo, e faz parte do projeto de extensão da UFT, o coletivo de estudos das diversidades audiovisuais, Outrocampo.

Criado em setembro de 2022, o Cinedebate do Jornalismo é organizado pelos professores Ingrid Assis e Sérgio Soares. As sessões são realizadas no prédio do curso de jornalismo da UFT, uma vez por mês, às 12h30 e abertas ao público.