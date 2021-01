Magazine Filme do musical 'Hamilton' é excluído do Oscar em decisão controversa, diz site Desde o ano passado, "Hamilton" teve sua elegibilidade questionada por reproduzir um compilado de apresentações da peça da Broadway

A versão filmada do musical "Hamilton", um dos maiores sucessos da plataforma Disney+ em 2020, vai ficar de fora do Oscar deste ano. Mesmo estando apto a concorrer em outras premiações do cinema, como o Globo de Ouro e o SAG Awards, a gravação do espetáculo foi desqualificada pela Academia, segundo reportagem do site The Hollywood Reporter. Desde o ano passado, "Hamil...