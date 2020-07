Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos, O premiado filme de João Salaviza e Renée Nader Messora , de 2018, todo filmado com os indígenas Krahô em solo tocantinense, é um dos destaques da Mostra Brasil Cinema Agora! que a Itaú Cultural realiza na internet de 18 de julho a 1º de agosto. Após esse período, os links com acesso aos filmes serão desativados, segundo a organização.

O filme de 114 minutos conta a saga do jovem Krahô Ihjãc, da aldeia Pedra Branca, que rejeita a sina de se tornar um xamã (guia espiritual indígena) após perder o pai e foge para enfrentar o martírio de viver como indígena em uma cidade do Brasil moderno. O filme recebeu o Prêmio Especial do Júri na mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes.

Apenas quatro filmes estão disponíveis na mostra que tem seleção e curadoria de Francesca Azzi (Zeta Filmes). Segundo a Itaú Cultural, os quatro filmes simbolizam a atualidade e a potência do audiovisual brasileiro que produziu mais de cem filmes por ano na última década.

Os outros fimes da mostra estão disponíveis no link acessível no título da obra:

(Affonso Uchôa e João Dumans, 2017, 96 minutos)

Sinopse: Ao encontrar o diário de um trabalhador, numa vila operária em Ouro Preto, o jovem André entra em contato com a comovente trajetória de vida de Cristiano, em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil nos últimos dez anos. [classificação indicativa: 16 anos]

(Tiago Melo, 2018, 82 minutos)

Sinopse: Num imenso canavial que parece não ter fim, em uma casa isolada, mora o casal Catita e Irmã Darlene. Catita esconde que participa do maracatu. Darlene é fiel da igreja do Pastor Barachinha, um antigo mestre da dança convertido à religião evangélica que se vê na missão de expulsar o demônio do maracatu, evangelizando toda a cidade. [classificação indicativa: 14 anos]

(Guto Parente e Pedro Diógenes, 2018, 82 minutos)

Sinopse: Deusimar é a dona do Inferninho, bar refúgio de sonhos e fantasias. Ela quer deixar tudo para trás e partir para um lugar distante. Jarbas, o marinheiro que acaba de chegar, sonha em ancorar e fincar raízes. O amor que nasce entre os dois vai transformar por completo o cotidiano do bar. [classificação indicativa: 12 anos]