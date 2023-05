O filme "A Flor do Buriti" longa-metragem rodado com atores Krahô do Tocantins recebeu o prêmio de melhor equipe "prix d'ensemble" da mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, na sexta-feira, 26, conforme o site Folha de S. Paulo.

O troféu principal ficou com "How To Have Sex", de Molly Manning Walker. "Augure" levou o prêmio nova voz; "goodbye Julia, o liberdade; "The Mother of All Liers", o de direção, e "Hounds", o do júri, informou o site.

Considerada a segunda principal seção do evento francês, a Um Certo Olhar premia cineastas que estão em começo de carreira.

Salaviza e Nader Messora, no entanto, já levaram o troféu do júri na mostra há cinco anos, com "Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos".

A equipe premiada no festival é a mesma que protestou contra o marco temporal, em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), no tapete vermelho do Festival de Cannes, onde concorre na mostra Um Certo Olhar.

Francisco Hyjnõ e Ilda Patpro, do povo Krahô do Tocantins, e os diretores Renée Nader Messora e João Salaviza levantaram uma faixa no tapete vermelho com a frase "O futuro das terras indígenas no Brasil está sob ameaça, não ao marco temporal".

Novamente com os Krahô, no norte do Tocantins, assim como em Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, premiado em 2018 em Cannes, o novo filme traz um dos temas mais urgentes da atualidade: a luta pela terra e as diferentes formas de resistência implementadas pela comunidade da aldeia Pedra Branca.

“O filme nasce do desejo em pensar a relação dos Krahô com a terra, pensar em como essa relação vai sendo elaborada pela comunidade através dos tempos. As diferentes violências sofridas pelos Krahô nos últimos 100 anos também alavancaram um movimento de cuidado e reivindicação da terra como bem maior, condição primeira para que a comunidade possa viver dignamente e no exercício pleno de sua cultura”, explica a diretora, em material distribuído pela assessoria do filme.

A Flor do Buriti atravessa os últimos 80 anos dos Krahô, trazendo para a tela um massacre ocorrido em 1940, onde morreram dezenas de pessoas. Perpetrado por dois fazendeiros da região, as violências praticadas naquele momento continuam a ecoar na memória das novas gerações.

“Filmar o massacre era um grande dilema. Se por um lado é uma história que deve ser contada, por outro não nos interessava produzir imagens que perpetuassem novamente uma violência. Percebemos que a única forma de filmar essa sequência era a partir da memória compartilhada, a partir de relatos, do que ainda perdura no imaginário coletivo desse pessoal que insiste em sobreviver”, conta a diretora.

O marco temporal é uma tese não prevista na Constituição e que, na prática, trava demarcações. Cria-se um novo critério: os indígenas que não estivessem em suas terras na data da promulgação da Constituição de 1988 não teriam direito de reivindicar a demarcação da área —o que ignoraria o histórico de expulsões e violência contra os diferentes povos.

A tese tem apoio de ruralistas e é rechaçado por indígenas. A falta de conclusão no julgamento do STF sobre o caso aumenta a tensão e a possibilidade de conflitos.