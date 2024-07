Magazine Filho do cantor Zé Vaqueiro morre aos 11 meses Arthur, de 11 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, morreu na madrugada desta terça-feira (9). A informação foi divulgada pelos pais

O pequeno Arthur, de 11 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, morreu na madrugada desta terça-feira (9). A informação foi divulgada pelos pais, em stories no Instagram. "Deus sabe de todas as coisas e decidiu que era a hora de nosso Arthur se juntar a ele e descansar", diz nota assinada pelo casal. "Agradecemos do fundo de nossos coraçõ...