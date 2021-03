Magazine Filho de Vin Diesel estará em 'Velozes e Furiosos 9' no papel do jovem Dom O ator mirim irá substituir Alex McGee, que fez a versão infantil de Dom no filme

Vincent Sinclair, 10, filho do ator Vin Diesel, 53, estará no filme "Velozes e Furiosos 9" e irá interpretar o personagem de seu pai, Dominic Toretto, quando era mais novo. Segundo o site TMZ, as cenas foram gravadas em 2019, quando Sinclair tinha 9 anos. A sequência tinha estreia prevista para o ano das gravações, porém após uma série de adiamentos, está c...