Lourdes Leon, 25, filha de Madonna, 63, disse que a cantora é uma mãe controladora e que faz questão de não dar tudo de mão beijada para os filhos. Em entrevista à revista Interview, a modelo e estilista afirmou também que buscou a independência financeira logo após se formar no ensino médio.

"Eu acho que se os seus pais pagam por tudo, eles acabam tendo controle sobre você. Minha mãe é uma maníaca por controle, e ela me controlou por toda a vida. Eu precisava ser completamente independente dela assim que me formasse", disse.

Lourdes Leon pagou a própria faculdade. "Nunca tivemos nada de mão beijada na nossa família. É óbvio, crescemos com muitos privilégios. Mas a minha mãe via todos esses filhos de celebridades e pensava, 'os meus filhos não vão ser assim", disse.

A modelo e estilista acrescentou que um dos grandes ensinamentos que aprendeu com Madonna é que ela deve se preocupar mais com o que ela quer fazer pelo mundo, de que forma quer ser reconhecida, e menos sobre a sua aparência física ou ter uma vida de luxo.

"Eu pensei muito sobre isso recentemente, porque como modelo, você está basicamente contando com sua aparência. Pode parecer muito opressor e pode potencialmente causar muita insegurança. Obviamente, você não terá a mesma aparência durante toda a vida. Minha mãe insiste muito em me fazer pensar sobre o que quero ser reconhecida além da minha aparência", disse.

Lourdes Leon criticou ainda a forma como as pessoas se expõem nas redes sociais. "O Instagram não é real. É a maior mentira de todos os tempos. As pessoas criam personas no Instagram que não são nada parecidas com quem elas são pessoalmente, e isso é a coisa mais assustadora para mim, porque sou a mesma em todos os lugares", afirmou.